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На Среднем Урале СК передал в суд дело директора детского лагеря «Салют»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Следственный отдел по Каменску-Уральскому СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего директора загородного детского лагеря «Салют». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и статьи 315 УК РФ «Неисполнение решения суда служащим коммерческой организации».



«По данным следствия, летом 2016 года обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, оказывал услуги по организации детского отдыха в летнем оздоровительном лагере, расположенном в районе села Исетское Каменского района. При этом услуги почти 70 несовершеннолетним оказывались с нарушениями санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, создающими реальную угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников лагеря», — говорится в сообщении.



Кроме того, лагерь работал вопреки вынесенному Каменским районным судом решению об административном приостановлении деятельности на 30 суток из-за многочисленных нарушений. При этом, как полагает следствие, обвиняемый имел реальную возможность исполнения решения суда, однако из личной заинтересованности умышленно злостно не исполнял его.

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