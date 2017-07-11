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По итогам 2017 года рынок цессии задолженности МФО может вырасти до 10,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.07.2017. По итогам 2017 года объем долгов, выставленных на продажу МФО, может превысить 10,5 млрд руб. Об этом сообщает компания «Домашние деньги».



Это будет рекордным показателем за всю историю продажи портфелей МФО, несмотря на общее замедление темпов роста. Напомним, что по итогам 2016 года объем рынка составил 9,9 млрд руб., в 2015 — 7,8 млрд руб., в 2014 — 3,5 млрд руб.



По итогам I полугодия рынок цессии задолженности МФО вырос на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг 8,9 млрд руб.



Традиционно в структуре продаваемых портфелей 10% приходится на потребительские займы, 85% — на займы до зарплаты (PDL), 5% — займы юридических лиц.



Средний объем продаваемого долгового портфеля МФО не превышает 300-600 млн руб. В отличие от банков, где тендеры объявляют практически одни и те же игроки, как правило, входящие в 30 крупнейших банков страны, микрофинансовые организации по объему своего бизнеса сильно отличаются друг от друга. Как следствие, выставляются на продажу более мелкие портфели с сильным разбросом по общей сумме от 50 тыс. до 2,5 млн руб.

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