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Прокуратура требует признать незаконным отключение газа в Красноуральске из-за аварии
11 июль 2017 (17:35)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Прокуратура Красноуральска требует признать действия АО «ГАЗЭКС» по прекращению предоставления газа населению незаконными. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Свердловской области.
Напомним, утром 5 июля 2017 года жители Красноуральска остались без газа из-за аварии на подземном трубопроводе, в результате чего прекратилась подача горячей воды в квартиры города. 6 июля неполадки были устранены, «ГАЗЭКС» отчиталось о возобновлении подачи газа и горячей воды.
В результате проверки прокуратура направила исковые заявления в суд о признании незаконными действий АО «ГАЗЭКС» по прекращению газоснабжения и местных управляющих компаний по приостановлению подачи горячей воды. Также в отношении ответчиков были приняты обеспечительные меры в виде возложения обязанности восстановить предоставление коммунальных услуг до вынесения решения суда.
Красноуральский городской суд удовлетворил требование надзорного органа о принятии обеспечительных мер.
Напомним, утром 5 июля 2017 года жители Красноуральска остались без газа из-за аварии на подземном трубопроводе, в результате чего прекратилась подача горячей воды в квартиры города. 6 июля неполадки были устранены, «ГАЗЭКС» отчиталось о возобновлении подачи газа и горячей воды.
В результате проверки прокуратура направила исковые заявления в суд о признании незаконными действий АО «ГАЗЭКС» по прекращению газоснабжения и местных управляющих компаний по приостановлению подачи горячей воды. Также в отношении ответчиков были приняты обеспечительные меры в виде возложения обязанности восстановить предоставление коммунальных услуг до вынесения решения суда.
Красноуральский городской суд удовлетворил требование надзорного органа о принятии обеспечительных мер.
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