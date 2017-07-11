Кризис

В 2017 году июньские расходы россиян оказались самыми высокими за пять лет

Общие повседневные расходы россиян в июне выросли на 0,6% относительно мая. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



Годовой же рост составил 8,2%, что почти вдвое превосходит накопленную за период инфляцию в 4,4%.



В абсолютных цифрах показатель индекса реальных расходов остался на той же отметке, что и в мае — 104%. Однако он превысил уровень предыдущих лет, чего не наблюдалось уже много месяцев подряд.



То есть реальные расходы россиян в июне текущего года выше аналогичных значений пяти предыдущих лет. Но случилось это в первую очередь благодаря так называемой низкой базе прежних июньских показателей, поскольку в это месяце традиционно наблюдался резкий спад объемов повседневных расходов.



«Частично это можно объяснить холодной и дождливой погодой в центральной части страны, где сосредоточена ощутимая часть населения. Согласно отчетам официальных ведомств, в июне было отмечено преждевременное подорожание плодоовощной продукции. Эти факторы и способствовали общему росту расходов как в разрезе месяца, так и относительно июня прошлого года», — говорится в сообщении.



В Центральном округе страны расходы жителей за месяц выросли на 3,3% относительно мая. И это один из самых высоких показателей прироста объемов повседневных трат. Более интенсивно потратились только жители южных регионов страны, где месячный рост расходов составил 11,8%.



По сравнению с маем объем расходов в мегаполисах сократился на 3,6%, а в разрезе года — вырос на 11,9%. Традиционно экономные жители полумиллионников в июне показали вдвое больший рост расходов, чем в целом по стране — на 1,4%. Относительно же июня прошлого года жители этого типа городов нарастили объем повседневных трат на 12,8%.

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