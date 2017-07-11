Дайджест
4,3 млн россиян владеют оружием на законных основаниях
11 июль 2017 (17:08)
4,3 млн граждан России владеют оружием на законных основаниях, всего на руках у россиян находится более 6,6 млн единиц оружия. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил на брифинге начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.
Помимо этого, по словам Веденова, в стране насчитывается 22,9 тыс. частных охранных предприятий, из них 5,8 тыс. используют 81 тыс. единиц служебного оружия.
По сведениям МВД, в 2015 году с использованием зарегистрированного оружия в России было совершено 594 преступления (всего, включая совершенные с применением нелегального оружия, — 6 тыс. 900). Летом 2016 года в Росгвардии заявили, что этот показатель на четверть выше уровня 2014 года.
Помимо этого, по словам Веденова, в стране насчитывается 22,9 тыс. частных охранных предприятий, из них 5,8 тыс. используют 81 тыс. единиц служебного оружия.
По сведениям МВД, в 2015 году с использованием зарегистрированного оружия в России было совершено 594 преступления (всего, включая совершенные с применением нелегального оружия, — 6 тыс. 900). Летом 2016 года в Росгвардии заявили, что этот показатель на четверть выше уровня 2014 года.
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