Дайджест

Индия решила модернизировать советские БМП-2

11 июль 2017 (17:08)

Министерство обороны Индии намерено передать на государственные предприятия программу модернизации 693 боевых машин пехоты Sarath (версия советской БМП-2). Об этом пишет Defense News.

Заказ будет передан на казенное предприятие Комитета по военному производству и поставкам (Ordnance Factory Board, подотчетен Министерству обороны) с привлечением государственного концерна Bharat Electronics. Объем заказа составит 24 млрд рупий (371 млн долл. США).

Индийская пресса отмечает, что передача могла быть осуществлена в нарушение собственных же правил правительства — напрямую, в обход тендерных процедур.

Модернизация будет включать установку более мощного двигателя, а также прицельного комплекса с тепловизионным каналом.

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