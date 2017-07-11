Дайджест
Китай озвучил планы по исследованию Солнечной системы
11 июль 2017 (17:07)
Китай обнародовал планы по исследованию Солнечной системы в ближайшие 10-20 лет. Соответствующая презентация конструктора Ли Чуньлая была представлена на Конференции по глобальному исследованию космоса, состоявшейся в Пекине. Об этом сообщает издание Space News.
В 2020 году Китай запланировал отправку ровера на Марс, после чего страна займется исследованием околоземных астероидов при помощи роботизированной миссии. Около 2030 года Поднебесная запланировала отправку с Марса на Землю образца грунта. После этого Китай намерен послать станцию к Ганимеду — крупнейшему спутнику Юпитера и в Солнечной системе.
Все эти миссии, по словам Чуньлая, уже утверждены. Кроме того, в настоящее время проходит согласование еще одной программы — отправка зонда к Урану. Китай также подтвердил планы по развертыванию орбитальной станции у Земли и лунным миссиям.
В 2020 году Китай запланировал отправку ровера на Марс, после чего страна займется исследованием околоземных астероидов при помощи роботизированной миссии. Около 2030 года Поднебесная запланировала отправку с Марса на Землю образца грунта. После этого Китай намерен послать станцию к Ганимеду — крупнейшему спутнику Юпитера и в Солнечной системе.
Все эти миссии, по словам Чуньлая, уже утверждены. Кроме того, в настоящее время проходит согласование еще одной программы — отправка зонда к Урану. Китай также подтвердил планы по развертыванию орбитальной станции у Земли и лунным миссиям.
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