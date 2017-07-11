Новости дня

В Челябинской области за полгода произошло более 2 тысяч пожаров

УрБК, Челябинск, 11.07.2017. За I полугодие 2017 года на территории Челябинской области зафиксировано 2 011 пожаров, большая часть из которых произошла в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.



Всего жертвами пожаров в этом году стали 89 южноуральцев, среди которых трое детей.



Основными причинами пожаров были и остаются: неосторожное обращение с огнем (37% или 746 пожаров), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (34% или 673 пожара), нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей (19% — 378 пожаров).



Наибольший прирост пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в Карабашском, Кунашакском, Еткульском муниципальных районах и Пластовском городском округе. Наибольший рост гибели людей отмечается в Красноармейском, Увельском муниципальных районах и Нязепетровском городском округе.



Особые опасения вызывает ситуация в Чебаркульском районе. Здесь зафиксирован прирост количества пожаров, а также увеличение количества погибших и травмированных в них. Если в I полугодии 2016 года здесь произошло 50 пожаров без погибших и пострадавших, то в этом году все изменилось. За 6 месяцев произошло 53 пожара, погиб один, а пострадали восемь человек.



Еще одна ярко выраженная тенденция: чаще всего в огне гибнут пенсионеры (30 человек) и безработные (22 человека). Более того, на основании анализа можно сделать вывод, что 67% погибших — это социально незащищенные слои населения (пенсионеры, безработные, инвалиды, дети).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: