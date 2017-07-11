Группа Синара представила систему «умный поезд»

На объединенном стенде Группы Синара и Трубной металлургической компании на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» представили систему онлайн-мониторинга электропоездов, которые двигаются по Московскому центральному кольцу (МЦК). Ее разработчиком является завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании Siemens).Система «умный поезд» позволяет отследить передвижение поездов в режиме реального времени. Внутри каждого электропоезда установлено 26 видеокамер, с помощью которых в режиме реального времени можно отследить расход электроэнергии, произвести диагностику. На систему мониторинга в минуту передается порядка 700 параметров. С помощью этой технологии удается оперативно решить возникающие проблемы во время движения поездов по МЦК и предотвращать нештатные ситуации.Компания «Синара-Девелопмент» продемонстрировала на «Иннопроме-2017» макет реконструкции «Екатеринбург-Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года и панорамную съемку реальной стройки. В настоящий момент компания ведет реставрацию исторической части стадиона. Обновлению подлежат элементы, признанные памятником культурного наследия 50-х годов XX века: исторические стены северной и южной трибун, скульптуры сталевара, девушки с факелом, футболиста, стрелка, лыжницы и фрезеровщика, а также забор и здания касс.По словам председателя совета директоров Группы Синара и ТМК Дмитрия Пумпянского, спортивный комплекс, рассчитанный на 35 тыс. зрителей, планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Все работы идут по плану, некоторые даже с опережением графика.Также на «Иннопроме» презентовали проект нового зоопарка Екатеринбурга, первую очередь которого планируется построить к 300-летию города.Заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин и коммерческий директор компании «Синара-Девелопмент» Алексей Смирнов рассказали об основных идеях и концепции проекта «300-ПАРК». Новый зоопарк разместится на юго-западе Екатеринбурга в районе «Новокольцовский» на площади почти 35 га, что в 17 раз больше площади существующего.Одним из нововведений зоопарка станет объединение отдельных павильонов в единый комплекс с помощью крытых галерей, поэтому посетители в холодное время года смогут осмотреть вольеры, не выходя из теплых помещений.Компания «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) представила технику, которую поставляет для железных дорог Кубы. В частности, рельсовые автобусы и маневровые тепловозы, разработанные специально для влажного тропического климата. В рамках заключенных контрактов идет модернизация парка локомотивов, строительство нового ремонтного депо в Гаване и обучение персонала. Проект реализуется при поддержке Минпромторга и при содействии российского экспортного агентства «Эксар».ТМК продемонстрировала на «Иннопроме-2017» образец трубной колонны для шельфовых месторождений. Дмитрий Пумпянский заявил, что эта продукция является примером полного импортозамещения в сфере морской добычи нефти и газа. Применение труб ТМК уже позволило Газпрому, Роснефти и другим российским нефтегазовым компаниям полностью отказаться от закупок по импорту.Все ключевые проекты Группы Синара и ТМК на «Иннопроме» были представлены президенту РФ Владимиру Путину. Дмитрий Пумпянский лично рассказал главе государства о ходе реконструкции «Екатеринбург-Арены» и уникальных возможностях уральских предприятий.