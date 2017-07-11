Новости дня

Свердловские власти обсудили планы взаимодействия с корпорацией Boeing

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. На площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2017» глава Свердловской области Евгений Куйвашев и президент компании «Боинг в России и СНГ» Сергей Кравченко обсудили дальнейшие планы взаимодействия между регионом и корпорацией. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Среднего Урала.



«Решение, принятое компанией Boeing о расширении сотрудничества с нашим регионом, в частности, с «ВСМПО-Ависма», имеет большое значение для всех сторон этого взаимовыгодного партнерства. Предстоящее в августе 2018 года открытие второго завода Ural Boeing Manufacturing на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» — это пример крупномасштабного международного сотрудничества, в рамках которого каждая из сторон максимально полезна друг другу», — заявил Евгений Куйвашев.



По его словам, опыт Boeing по сотрудничеству с нашим регионом может быть интересен и другим зарубежным компаниям, специализирующимся на приборостроении, производстве компонентов, авиатехники, оборудования для металлообработки, производстве композиционных материалов, медицинской продукции.



По мнению Сергея Кравченко, развитие сотрудничества компании со Свердловской областью и, в частности, реализация проекта в «Титановой долине» имеет большое значение для всей авиастроительной отрасли.



«На сегодняшний день на строительной площадке нового предприятия завершен монтаж металлокаркаса и ограждающих конструкций здания цеха, произведена пуско-наладка кранового оборудования, проложены основные внешние инженерные сети, закончен монтаж блочно-модульной котельной и ведутся другие работы», — сообщили в департаменте информационной политики.



Напомним, первое совместное предприятие Boeing и «ВСМПО-Ависма» — Ural Boeing Manufacturing — было открыто в 2009 году. Завод занимается механической обработкой титановых штамповок для самолетов гражданской авиации Boeing и российских авиалайнеров. Завод, создаваемый на территории ОЭЗ «Титановая долина», будет производить черновую механическую обработку титановых штамповок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолета нового поколения — Boeing 787 Dreamliner. В частности, в «Титановой долине» планируется изготовление элементов конструкций крыла и фюзеляжа, а также деталей шасси (в стадии черновой и чистовой механической обработки).



Предполагается, что на новом предприятии будут работать 230 человек, в том числе будет создано 100 новых рабочих мест, требующих высокой квалификации сотрудников. Общий объем инвестиций в проект составляет около 5,6 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: