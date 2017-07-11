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Кабмин ограничил госзакупки иностранной продукции для ГЛОНАСС
11 июль 2017 (16:44)
УрБК, Москва, 11.07.2017. Правительство РФ расширило список продукции зарубежного производства, в отношении которой установлены ограничения при закупках для государственных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
«Перечень товаров иностранного происхождения дополнен аппаратурой Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением», — сообщает правительство РФ.
Расширение перечня обусловлено тем, что в России разработаны и запущены в серийное производство микросхемы и модули для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам.
Отмечается, что принятое постановление направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции, снижение зависимости отечественного рынка от импорта товаров в сфере обеспечения безопасности и управления движением, а также на развитие рынка микроэлектронной продукции.
«Перечень товаров иностранного происхождения дополнен аппаратурой Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением», — сообщает правительство РФ.
Расширение перечня обусловлено тем, что в России разработаны и запущены в серийное производство микросхемы и модули для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, а также налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам.
Отмечается, что принятое постановление направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции, снижение зависимости отечественного рынка от импорта товаров в сфере обеспечения безопасности и управления движением, а также на развитие рынка микроэлектронной продукции.
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