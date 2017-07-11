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Официальный курс долл. США вырос на 43 коп., евро — на 42 коп.
11 июль 2017 (15:56)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 июля. Курс долл. США вырос на 43,83 коп., до 60,73 руб. Курс евро — на 42,7 коп., до 69,2 руб.
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