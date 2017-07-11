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Агрохозяйство «Каменское» и Сбербанк РФ подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. На международной промышленной выставке «Иннопром-2017» состоялось подписание двустороннего соглашения между агрохозяйством «Каменское» (входит в Группу Синара) и Уральским банком Сбербанка России. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



Подписи под документом поставили генеральный директор агрокомплекса Александр Бахтерев и заместитель председателя Уральского банка Сбербанка РФ Андрей Волчик.



В рамках соглашения Сбербанк предоставляет «Каменскому» кредитные средства в размере 250 млн руб. Согласно договоренностям, кредитная линия будет доступна для агрохозяйства в течение трех лет.



Как отметил А. Волчик, Сбербанк — один из ведущих банков в сфере кредитования АПК на Урале, который предлагает аграриям максимально комфортные условия по кредитам.



По словам А. Бахтерева, в рамках развития агрокомплекса полученные заемные средства будут направлены на сезонно-полевые работы, закупку кормов и средств защиты растений, а также на ремонт сельхозтехники хозяйства.

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