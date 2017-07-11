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В 2016 году недоимка по налогам в России выросла на 32,5%

УрБК, Москва, 11.07.2017. Недоимка по налогам за 2016 год увеличилась на 32,5% и составила почти 152 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты РФ.



«Прирост недоимки составил 151,7 млрд руб. По состоянию на 1 января 2017 года ее сумма равняется 618,7 млрд руб. Совокупная задолженность по доходам, администрируемым Федеральной налоговой службой (ФНС), возросла на 21,4% по сравнению с предыдущим годом и стала равной 1,4 трлн руб.», — говорится в сообщении.



Отмечается, что доля недоимки в общей сумме совокупной задолженности увеличилась на 3,7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и составляет 44,1%. Также во всех процедурах регистрируется снижение эффективности взыскания денежных средств: в 2016 году показатель понизился на 8,4% и стал равным 62,3% (вместо 70,7 % в 2015 году).



В 2016 году в федеральный бюджет поступило 6,9 трлн руб. доходов, администрируемых ФНС. Подчеркивается, что прогноз перевыполнен на 1% или 70,5 млрд руб. При этом в общей сумме доходов федерального бюджета доля доходов ФНС России составила 51,5%.



Как отмечает Счетная палата, сумма кредиторской задолженности на конец 2016 года составляет 1,5 трлн руб., что в 2,8 раза превышает значение аналогичного показателя в начале года. Причем 96,6% этого прироста приходится на кредиторскую задолженность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), это связано с опозданием представления налоговыми агентами расчетов сумм налога.

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