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На Среднем Урале Госжилстройнадзор инициировал 102 внеплановых проверки управляющих компаний

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проверил исполнения управляющими организациями предписаний, выданных по результатам ране проведенных проверок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Согласно мониторингу, департамент не располагает информацией об исполнении 102 предписаний, сроки по которым прошли в июне 2017 года. Из них 70 предписаний оформлено в отношении управляющих организаций Екатеринбурга. В Восточном управленческом округе Свердловской области зафиксировано 7 неисполненных предписаний, в Горнозаводском — 6, в Западном — 3, в Северном — 1, в Южном — 15.



«В случае непоступления от управляющей организации информации об исполнении предписания департамент организует внеплановую проверку выполнения выданного предписания в течении 10 календарных дней со дня истечения срока, установленного предписанием», — сообщает пресс-служба надзорного органа.



В результате департамент Госжилстройнадзора инициировал внеплановые проверки по всем неисполненным предписаниям. В ведомстве отмечают, что управляющие компании по-прежнему обязаны устранить выявленные нарушения.



Невыполнение в установленный срок законного предписания надзорного органа или его представителя об устранении нарушений законодательства влечет привлечение к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ.



При этом часть 24 статьи 19.5 указанного кодекса предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет, для юридических лиц — от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Также управляющим компаниям может грозить аннулирование лицензии по решению суда.

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