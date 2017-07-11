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На Среднем Урале Госжилстройнадзор инициировал 102 внеплановых проверки управляющих компаний
11 июль 2017 (14:16)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области проверил исполнения управляющими организациями предписаний, выданных по результатам ране проведенных проверок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Согласно мониторингу, департамент не располагает информацией об исполнении 102 предписаний, сроки по которым прошли в июне 2017 года. Из них 70 предписаний оформлено в отношении управляющих организаций Екатеринбурга. В Восточном управленческом округе Свердловской области зафиксировано 7 неисполненных предписаний, в Горнозаводском — 6, в Западном — 3, в Северном — 1, в Южном — 15.
«В случае непоступления от управляющей организации информации об исполнении предписания департамент организует внеплановую проверку выполнения выданного предписания в течении 10 календарных дней со дня истечения срока, установленного предписанием», — сообщает пресс-служба надзорного органа.
В результате департамент Госжилстройнадзора инициировал внеплановые проверки по всем неисполненным предписаниям. В ведомстве отмечают, что управляющие компании по-прежнему обязаны устранить выявленные нарушения.
Невыполнение в установленный срок законного предписания надзорного органа или его представителя об устранении нарушений законодательства влечет привлечение к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ.
При этом часть 24 статьи 19.5 указанного кодекса предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет, для юридических лиц — от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Также управляющим компаниям может грозить аннулирование лицензии по решению суда.
Согласно мониторингу, департамент не располагает информацией об исполнении 102 предписаний, сроки по которым прошли в июне 2017 года. Из них 70 предписаний оформлено в отношении управляющих организаций Екатеринбурга. В Восточном управленческом округе Свердловской области зафиксировано 7 неисполненных предписаний, в Горнозаводском — 6, в Западном — 3, в Северном — 1, в Южном — 15.
«В случае непоступления от управляющей организации информации об исполнении предписания департамент организует внеплановую проверку выполнения выданного предписания в течении 10 календарных дней со дня истечения срока, установленного предписанием», — сообщает пресс-служба надзорного органа.
В результате департамент Госжилстройнадзора инициировал внеплановые проверки по всем неисполненным предписаниям. В ведомстве отмечают, что управляющие компании по-прежнему обязаны устранить выявленные нарушения.
Невыполнение в установленный срок законного предписания надзорного органа или его представителя об устранении нарушений законодательства влечет привлечение к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ.
При этом часть 24 статьи 19.5 указанного кодекса предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет, для юридических лиц — от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Также управляющим компаниям может грозить аннулирование лицензии по решению суда.
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