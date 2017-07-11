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Группа Синара презентовала проект нового зоопарка на промышленной выставке «Иннопром-2017»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. В первый день работы международной промышленной выставки «Иннопром-2017» состоялась презентация проекта нового зоопарка Екатеринбурга, первую очередь которого планируется построить к 300-летию города. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



Заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин и коммерческий директор компании «Синара-Девелопмент» Алексей Смирнов рассказали об основных идеях и концепции проекта «300-ПАРК». Новый зоопарк разместится на юго-западе Екатеринбурга в районе «Новокольцовский» на площади почти 35 га, что в 17 раз больше площади существующего.



Одним из нововведений зоопарка станет объединение отдельных павильонов в единый комплекс с помощью крытых галерей, поэтому посетители в холодное время года смогут осмотреть вольеры, не выходя из теплых помещений.



«Сохраняя лучшие традиции Екатеринбургского зоопарка, коллекция пополнится новыми видами. За счет расширения территории появится возможность разместить экзотических животных, для которых требуются особые условия экспозиции: жирафы, пингвины, тапиры и другие. А также будут созданы вольеры для крупных животных, представляющих фауну Урала и России, многие из которых занесены в Красную Книгу РФ. В павильоне теплолюбивых животных предусмотрены летние и зимние вольеры для их обитателей», — говорится в сообщении.



Помимо наблюдений за животными для гостей будут доступны игровые площадки и зоны отдыха с разнообразной растительностью. За счет грунтовых вод и вод реки Исток на территории зоопарка будет создана сеть каналов, озер и водных ограждений, которые создадут особую атмосферу и украсят ландшафт рекреационных зон.



Современный досуговый центр будет выполнять также и просветительскую функцию, воспитывать в новом поколении бережное отношение к окружающему миру. С помощью специальных образовательных программ, рассчитанных на разные возрастные группы, зоологи будут привлекать внимание к проблеме защиты животных, сохранению биологического разнообразия планеты.



Разработчики концепции также заложили возможности для расширения научной деятельности сотрудников зоопарка и учащихся профильных вузов. В проекте зоопарка предусмотрено открытие ветеринарного комплекса, оборудованного современными операционными лабораториями, а также карантинным блоком.



Коммерческий директор компании «Синара-Девелопмент» Алексей Смирнов подчеркнул, что в рамках этого проекта есть возможность создать и построить зоопарк, чтобы это было оптимально с точки зрения технологии содержания и экспонирования животных, удобства посетителей и минимизации эксплуатационных затрат. Зоопарк проектируется «с нуля» на большой территории.



«Согласно проекту, первая очередь составит 19 гектаров и будет запущена в 2023 году», — добавил А. Смирнов.

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