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Свердловское УФАС возбудило дело из-за рекламы банка «Уралсиб»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области возбудило по факту распространения недостоверной рекламы ПАО «Банк «Уралсиб» и нарушения федерального закона «О рекламе». Об этом говорится в сообщении на сайте антимонопольного органа.



Установлено, что в марте 2017 года на одном из городских порталов была размещена информация о возможности рефинансирования в банке кредитов сторонних финансовых организаций по ставке 14,9%. При этом в сообщении не упоминалось, что данная ставка действительна только для новых клиентов банка, не имеющих действующих кредитов (в противном случае применяется ставка 19,9%).



«В соответствии с частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители», — говорится в сообщении.



Ответственность за нарушение федерального закона несет рекламодатель. По данным УФАС, возможным рекламодателем в данном случае является банк «Уралсиб».

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