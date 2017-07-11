Новости дня
Свердловское УФАС возбудило дело из-за рекламы банка «Уралсиб»
11 июль 2017 (13:38)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области возбудило по факту распространения недостоверной рекламы ПАО «Банк «Уралсиб» и нарушения федерального закона «О рекламе». Об этом говорится в сообщении на сайте антимонопольного органа.
Установлено, что в марте 2017 года на одном из городских порталов была размещена информация о возможности рефинансирования в банке кредитов сторонних финансовых организаций по ставке 14,9%. При этом в сообщении не упоминалось, что данная ставка действительна только для новых клиентов банка, не имеющих действующих кредитов (в противном случае применяется ставка 19,9%).
«В соответствии с частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители», — говорится в сообщении.
Ответственность за нарушение федерального закона несет рекламодатель. По данным УФАС, возможным рекламодателем в данном случае является банк «Уралсиб».
Установлено, что в марте 2017 года на одном из городских порталов была размещена информация о возможности рефинансирования в банке кредитов сторонних финансовых организаций по ставке 14,9%. При этом в сообщении не упоминалось, что данная ставка действительна только для новых клиентов банка, не имеющих действующих кредитов (в противном случае применяется ставка 19,9%).
«В соответствии с частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители», — говорится в сообщении.
Ответственность за нарушение федерального закона несет рекламодатель. По данным УФАС, возможным рекламодателем в данном случае является банк «Уралсиб».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге ФАС усмотрела нарушение закона в рекламе натяжных потолков «Випсилинг»
- ФАС обнаружила нарушение в рекламе ЖК «Ольховский парк»
- «Атомстройкомплекс» уличили в нарушении закона о рекламе
- ОАО «Банк24.ру» оштрафовано за нарушение рекламного законодательства в Екатеринбурге
- ФАС РФ: ОАО «Банк24.ру» осуществляло рекламу своих кредитов с нарушением закона «О рекламе»
Loading...