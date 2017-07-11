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В Екатеринбурге предложили провести II Глобальный саммит производства и индустриализации
11 июль 2017 (13:17)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложили коллегам из ОАЭ провести II Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS). Об этом сообщает департамент информационной политики главы региона.
Предложение было выдвинуто руководством области в рамках «Иннопрома-2017». Министр экономики ОАЭ Султан Саид Аль-Мансури поддержал инициативу российской стороны и отметил, что такой шаг приведет к укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, первый Глобальный саммит GMIS состоялся в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и при поддержке Министерства экономики ОАЭ.
Глава Минпромторга также обратился к эмиратским коллегам с просьбой поддержать заявку Екатеринбурга на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2025». В свою очередь, министр экономики ОАЭ выразил уверенность в победе уральской столицы.
Предложение было выдвинуто руководством области в рамках «Иннопрома-2017». Министр экономики ОАЭ Султан Саид Аль-Мансури поддержал инициативу российской стороны и отметил, что такой шаг приведет к укреплению взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, первый Глобальный саммит GMIS состоялся в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и при поддержке Министерства экономики ОАЭ.
Глава Минпромторга также обратился к эмиратским коллегам с просьбой поддержать заявку Екатеринбурга на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2025». В свою очередь, министр экономики ОАЭ выразил уверенность в победе уральской столицы.
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