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В России изменен порядок льготного автокредитования
11 июль 2017 (12:59)
УрБК, Москва, 11.07.2017. Правительство РФ внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию программ по льготному автокредитованию, а также ввело новые адресные меры поддержки автомобильной промышленности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Согласно документу, при покупке автомобиля в кредит в 2017 году россияне смогут получить дополнительную единовременную скидку в размере 10% от его полной стоимости. Такая льгота предоставляется гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей (программа «Семейный автомобиль»), а также тем, кто приобретает автомобиль в собственность впервые (программа «Первый автомобиль»).
В 2017 году в рамках программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» планируемый объем реализации автотранспортных средств в кредит составит почти 59 тыс. штук. На реализацию новых мер поддержки автомобильной промышленности выделят 3,75 млрд руб.
Согласно документу, при покупке автомобиля в кредит в 2017 году россияне смогут получить дополнительную единовременную скидку в размере 10% от его полной стоимости. Такая льгота предоставляется гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей (программа «Семейный автомобиль»), а также тем, кто приобретает автомобиль в собственность впервые (программа «Первый автомобиль»).
В 2017 году в рамках программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» планируемый объем реализации автотранспортных средств в кредит составит почти 59 тыс. штук. На реализацию новых мер поддержки автомобильной промышленности выделят 3,75 млрд руб.
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