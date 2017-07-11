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Группа ММК организовала выступление группы «Стрижи» в Магнитогорске к Дню города и Дню металлурга

УрБК, Челябинск, 11.07.2017. В Магнитогорске при поддержке Группы ММК продолжается череда мероприятий, приуроченных к объединенному празднованию Дня города и Дня металлурга. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».



В июне на площади Народных гуляний прошел уже ставший традиционным концерт классической музыки «Тебе, любимая Магнитка!», состоялся сабантуй, а день рождения Магнитогорска горожане встретили «Танцами у фонтана». В минувшую субботу в парке Лукоморье состоялось празднование Дня семьи, любви и верности.



Главные же события праздничного марафона намечены на 14 июля. Накануне в «Арене Металлург» пройдет традиционный вечер ко Дню металлурга для ветеранов Магнитки, а в сам день празднования торжества с участием звезд эстрады и творческих коллективов Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе пройдут как внутри, так и снаружи арены.



К главному празднику Магнитки арена преобразилась. Обновлена вывеска с названием-логотипом. Буквы логотипа отреставрировали, усилили, покрыли снаружи специальной (устойчивой к внешним факторам среды — ультрафиолету, влаге) пленкой и поместили внутрь светодиоды, которые будут подсвечивать вывеску вместо прежних неоновых трубок. Были помыты стеклянные фасады ледового дворца. Так что праздник города металлургов «Арена Металлург» готова встретить во всеоружии.



Настоящим подарком горожанам к празднику станет выступление всемирно известной пилотажной группы «Стрижи» из Московской области, организованное Магнитогорским металлургическим комбинатом. Два дня — в четверг и пятницу 13 и 14 июля — над Магнитогорском будут кружить сверхзвуковые МиГи под управлением авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Не обойдется и без традиционного фейерверка.



Еще одна традиционная примета праздника — в городском почтамте магнитогорцы могут сделать памятный подарок землякам и иногородним друзьям — выслать корреспонденцию, украшенную особыми, праздничными штемпелями, или же просто пополнить свою коллекцию конвертом либо карточкой со спецгашением. Штемпели изготовлены в 2012 году и уже пять лет используются во время праздников. В этом году возможность совершить спецгашение будет предоставляться по 17 июля.

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