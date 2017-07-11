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В Екатеринбурге перекрыли улицу Фурманова от Чапаева до 8 Марта
11 июль 2017 (12:19)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. В Екатеринбурге дорожники продолжают ремонт улицы Фурманова на участках от ул. Цвиллинга до Белинского и от ул. Чапаева до 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Как рассказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий, на данный момент специалисты ведут работы по укладке тепловых сетей и выполнению обратной отсыпки. Также дорожные рабочие выполняют установку бортового камня.
Стоит отметить, что на участке Цвиллинга — Белинского, где сейчас происходит масштабная перекладка сетей теплоснабжения, была проложена объездная дорога. Несмотря на то, что трасса является временной, имеет надежное основание в виде железобетонных плит. Для комфортного перемещения уложен выравнивающий слой асфальта. Помимо этого, участок оснащен светофорами и знаками ограничения скорости движения.
Напомним, капитальный ремонт улицы Фурманова (на участке от дома № 92 на улице 8 Марта до ул. Цвиллинга) проходит четыре этапа от Белинского до Машинной и от Степана Разина до Чапаева, от дома № 92 на 8 Марта до Степана Разина, на перекрестках Фурманова и Чапаева, Фурманова и Белинского и от Цвиллинга до Машинной. Работы строители планируют завершить к 7 октября 2017 года.
Как рассказал заместитель председателя комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий, на данный момент специалисты ведут работы по укладке тепловых сетей и выполнению обратной отсыпки. Также дорожные рабочие выполняют установку бортового камня.
Стоит отметить, что на участке Цвиллинга — Белинского, где сейчас происходит масштабная перекладка сетей теплоснабжения, была проложена объездная дорога. Несмотря на то, что трасса является временной, имеет надежное основание в виде железобетонных плит. Для комфортного перемещения уложен выравнивающий слой асфальта. Помимо этого, участок оснащен светофорами и знаками ограничения скорости движения.
Напомним, капитальный ремонт улицы Фурманова (на участке от дома № 92 на улице 8 Марта до ул. Цвиллинга) проходит четыре этапа от Белинского до Машинной и от Степана Разина до Чапаева, от дома № 92 на 8 Марта до Степана Разина, на перекрестках Фурманова и Чапаева, Фурманова и Белинского и от Цвиллинга до Машинной. Работы строители планируют завершить к 7 октября 2017 года.
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