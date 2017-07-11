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Россельхознадзор оценил потери аграриев от африканской чумы свиней в 75 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.07.2017. За девять лет потери сельхозпроизводителей от африканской чумы свиней (АЧС) могли достичь 75 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Россельхознадзора.



В этом году АЧС зарегистрирована в десяти регионах страны. Прямые потери от забоя животных составили, по оценке ведомства, 5 млрд руб., косвенные — минимум в десять раз больше.



В поправках к закону о господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования Минсельхоз предложил сельхозпроизводителям оплачивать ущерб от вынужденного забоя здоровых животных по требованию ветеринарного законодательства для ликвидации очагов заразных болезней, например, африканской чумы свиней (АЧС).



Сейчас страховщики оплачивают только ущерб от убоя больных животных. За убой здорового скота в превентивных мерах им выплачивают компенсацию.



Также ведомство предлагает отказаться страховому рынку от фиксированного федерального порога потери урожая, при котором начинает действовать страховка (сейчас это 20%). Предполагается, что фермеры смогут получать гибкие страховые продукты, ориентированные на их нужды, а порог потери урожая (франшиза) будет зависеть от региона.

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