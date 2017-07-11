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Россия может выслать 30 американских дипломатов

Москва может выслать около 30 американских дипломатов, а также наложить арест на объекты собственности США в России. Об этом сообщает «Газета.ру».



Сообщается, что это планируется сделать в качестве зеркальных мер по вопросу об изъятой в США дипломатической собственности России.



Россию к таким мерам подтолкнуло решение США не возвращать находящуюся под арестом посольскую собственность.

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