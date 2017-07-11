Дайджест
Александру Кержакову пригрозили штрафом из-за фото в Instagram
11 июль 2017 (11:16)
Нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кержакова могут оштрафовать после того, как он выложил в Instagram фотографию с рыбалки в Карелии. Об этом сообщает издание «КарелInform» со ссылкой на республиканский отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны.
В воскресенье футболист поделился в соцсети снимком, на котором он держит в руках четыре лосося. Фотографию сопровождает хэштег #карелия. Ловля этой рыбы на территории республики запрещена. За возможное нарушение правил добычи водных биологических ресурсов (статья 8.37 КоАП) спортсмену грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб.
Снимком заинтересовались и в Росрыболовстве, пообещав связаться с форвардом «Зенита» и узнать у него, где была сделана фотография.
«Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на А.Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать», — отметил представитель ведомства.
В ведомстве пояснили, что необходимо подсчитать ущерб, нанесенный водно-биологическим ресурсам.
«Надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб», — цитирует издание сотрудника Росрыболовства.
В воскресенье футболист поделился в соцсети снимком, на котором он держит в руках четыре лосося. Фотографию сопровождает хэштег #карелия. Ловля этой рыбы на территории республики запрещена. За возможное нарушение правил добычи водных биологических ресурсов (статья 8.37 КоАП) спортсмену грозит штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб.
Снимком заинтересовались и в Росрыболовстве, пообещав связаться с форвардом «Зенита» и узнать у него, где была сделана фотография.
«Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на А.Кержакова, спросим, где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать», — отметил представитель ведомства.
В ведомстве пояснили, что необходимо подсчитать ущерб, нанесенный водно-биологическим ресурсам.
«Надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб», — цитирует издание сотрудника Росрыболовства.
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