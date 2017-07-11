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Владелец НТЗТИ выдаст свыше 1,3 млн рублей наличными на заводе в счет долга по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Сегодня, 11 июля, акционер ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НТЗТИ) наличными погасит задолженность по зарплате перед сотрудниками предприятия, которые не имеют банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, сегодня рабочие смогут получить выплаты в кассах завода с 10.00 до 17.00 на общую сумму 1 млн 328,7 тыс. руб. Представители прокуратуры на месте контролируют процесс выдачи денежных средств.



«По требованию прокуратуры сегодня, 11 июля 2017 года, в здании завода по адресу: г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 14 с 10 час. до 17 час. акционер завода будет выдавать заработную плату работникам предприятия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Напомним, сотрудники уральского предприятия обратились с жалобой о невыплате зарплат к президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии». По некоторым данным, задолженность по зарплате перед 195 сотрудниками превышала 13,3 млн руб. На прошлой неделе предприятие признали банкротом.



Выплата заработной платы сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) началась с утра 10 июля после вмешательства в ситуацию региональных властей и представителей надзорных органов. По данным Генпрокуратуры, руководству предприятия удалось изыскать 9,5 млн руб. на погашение задолженности перед сотрудниками. Накануне акционеры завода выплатили более 5,4 млн руб. 66 работникам, которые имели расчетные банковские карты.

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