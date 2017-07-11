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В Каменске-Уральском суд обязал предпринимателя выплатить 85 тыс. руб. за взорвавшийся электрочайник

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. В Каменске-Уральском суд обязал выплатить индивидуального предпринимателя 85 тыс. руб. компенсации за взорвавшийся чайник. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в октябре 2015 года жительница Каменска-Уральского купила в магазине электрочайник за 1 289 руб. Спустя 1,5 месяца при кипении воды в приборе произошел хлопок, вода и осколки разлетелись во все стороны. Кипяток и стекло попали в находившуюся за столом годовалую дочь Анны. Ребенка доставили на скорой в больницу, где девочке диагностировали термические ожоги II и III степени.



После инцидента женщина обратилась к продавцу с претензией, в которой просила вернуть деньги за бракованный товар и выплатить компенсацию морального вреда.



К делу подключилась Свердловская региональная общественная организация Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль», которая обратилась в Красногорский районный суд Каменска-Уральского в интересах женщины с иском к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя.



Суд удовлетворил требования истца частично. С индивидуального предпринимателя взыскали 85 тыс. руб., в том числе 1 289 руб. — стоимость чайника, 4 975 руб. — неустойка, 50 тыс. руб. — компенсация морального вреда, по 14 тыс. руб. — штраф в пользу истца и общественной организации, 700 руб. — госпошлина.



Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, истец не соблюдала правила эксплуатации прибора. Суд апелляционной инстанции отклонил этот довод. Заключения товароведческих экспертиз прямо указывали на производственные недостатки изделия, а не на нарушение истцом инструкции по использованию товара.



В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.

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