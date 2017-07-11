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ЦБ опроверг сообщения о возможном запрете автопереводов с карт «Мир»

УрБК, Москва, 11.07.2017. Законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений на использование средств с платежных карт «Мир». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Центробанка.



Напомним, ранее появилось сообщение о том, что ЦБ может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты других платежных систем.



«Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты «Мир», в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов. Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта «Мир», законодательством не установлено», — прокомментировали в пресс-службе Банка России информацию о возможных ограничениях.



Напомним, российские банки с 1 июля обязаны выдавать бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета, только карты национальной платежной системы «Мир».



К 1 июля кредитные организации должны были обеспечить прием карт «Мир» в своих банкоматах и платежных терминалах.



Поводом для создания платежной карты «Мир» стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка «Россия», его дочерней организации Собинбанк, а также СМП банка.



С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности, Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

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