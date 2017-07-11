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Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в июле на уровне 4%

УрБК, Москва, 11.07.2017. Министерство экономического развития РФ прогнозирует замедление роста инфляции в июле до 0,2-0,4%, в результате чего уровень месячной инфляции составит 4-4,2%. Об этом говорится в докладе на сайте ведомства.



Отмечается, что в июльскую инфляцию основной вклад внесет очередная индексация тарифов ЖКХ (+0,33%). При этом влияние негативных факторов на рынке плодоовощной продукции будет снижаться, что вызовет дефляцию в этом сегменте.



Напомним, что рост цен на фрукты и овощи в июне ускорился до 11,6% с 2% в мае, что вызвало увеличение месячной инфляции до максимального годового значения 4,4%.



«С 27 июня по 3 июля снизились цены на картофель, лук и капусту. Среднесуточный прирост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 0,1% по сравнению с 0,28% на прошлой неделе. Рекордная дефляция в этом сегменте ожидается в августе, а в период с июля по сентябрь цены на фрукты и овощи могут снизиться на 24%», — говорится в докладе.



По прогнозу министерства, уровень инфляции в 2017 году составит 3,8%.

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