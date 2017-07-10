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Счетная палата выявила нарушения в Минэкономразвитии на 3,3 млрд рублей
10 июль 2017 (18:07)
УрБК, Москва, 10.07.2017. По итогам проверки исполнения закона о федеральном бюджете на 2016 год Счетная палата РФ обнаружила нарушения в Министерстве экономического развития России на сумму 3,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Отмечается, что Минэкономики неправильно заполнило формы бюджетной отчетности, неверно отразило расходы по подразделам бюджетной классификации, а также не проконтролировало соблюдение условий предоставления субсидий.
«Минэкономразвития России в отсутствие утвержденного плана информатизации на 2016 год осуществлялось финансирование мероприятий по информатизации на сумму 596 млн руб. Отчет о выполнении плана информатизации за 2016 г. в Минкомсвязь России не представлен», — говорится в сообщении.
Кроме того, министерство в 2016 году использовало не введенные в промышленную эксплуатацию объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, затраты на создание, развитие или модернизацию которых произведены в 2004-2015 годах на сумму 145,2 млн руб.
Также Минэкономразвития допустило нарушения в порядке разработки и реализации нескольких госпрограмм. Недостатки Счетная палата выявила и в проведении нормативно-правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности.
Отмечается, что Минэкономики неправильно заполнило формы бюджетной отчетности, неверно отразило расходы по подразделам бюджетной классификации, а также не проконтролировало соблюдение условий предоставления субсидий.
«Минэкономразвития России в отсутствие утвержденного плана информатизации на 2016 год осуществлялось финансирование мероприятий по информатизации на сумму 596 млн руб. Отчет о выполнении плана информатизации за 2016 г. в Минкомсвязь России не представлен», — говорится в сообщении.
Кроме того, министерство в 2016 году использовало не введенные в промышленную эксплуатацию объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, затраты на создание, развитие или модернизацию которых произведены в 2004-2015 годах на сумму 145,2 млн руб.
Также Минэкономразвития допустило нарушения в порядке разработки и реализации нескольких госпрограмм. Недостатки Счетная палата выявила и в проведении нормативно-правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности.
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