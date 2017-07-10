В Екатеринбурге стартовал «Иннопром-2017»

В Екатеринбурге начала работу VIII международная промышленная выставка «Иннопром». В ее открытии 9 июля принял участие президент РФ Владимир Путин. В первый день работы форума главе государства представили достижения ведущих российских и иностранных компаний, в том числе предприятий Свердловской области. Также сегодня прошло подписание первых соглашений о сотрудничестве отечественных холдингов с зарубежными партнерами.Напомним, международная промышленная выставка «Иннопром-2017» проходит с 10 по 13 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Тема мероприятия в этом году — «Умное производство». Страной-партнером выступает Япония. В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на мероприятие свои торгово-промышленные делегации.Сегодня, 10 июля, президент России осмотрел экспозицию выставки в сопровождении министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Владимир Путин, в частности, посетил стенды региона, компаний «Ренова», «Синара» и РМК — крупнейших российских холдингов, объединяющих предприятия различной направленности и реализующих важнейшие инвестиционные проекты на территории нашего региона.Ключевой темой стенда Свердловской области в этом году стало использование молодежного потенциала в инновационном развитии региона. Здесь представлены самые яркие образцы научно-технического творчества уральской молодежи.Сам стенд региона представляет собой интерактивную площадку высоких технологий. Технопарк «Университетский», к примеру, продемонстрировал проекты 11 резидентов. Здесь сканируют лица посетителей на 3D-принтере, собирают роботов и устраивают между ними бои, проводят экспресс-курсы управления беспилотником и так далее.Также Владимир Путин вместе с Евгением Куйвашевым осмотрели стенд группы «Синара». Председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский рассказал о ходе реконструкции «Екатеринбург-Арены» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. По его словам, в настоящий момент компания ведет реконструкцию исторической части стадиона. Спортивный комплекс, рассчитанный на 35 тыс. зрителей, планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.Кроме того, Дмитрий Пумпянский рассказал Владимиру Путину о возможностях завода «Уральские локомотивы», в частности, о собственной разработке компании — системе «умные поезда». Она способна оценивать технические данные состава в режиме реального времени, самостоятельно проводить диагностику, контролировать местоположение поезда, вести полное видеонаблюдение.На стенде компании «Ренова» президенту представили проект дальнейшего развития жилого района Академический в Екатеринбурге. В настоящее время здесь проживают 45 тыс. человек, в перспективе — до 325 тыс. жителей.«Мы уже построили здесь миллион квадратных метров жилья — это 88 домов, в этом году сдадим еще 11 домов. У нас уже построено три школы, еще одну сдадим до конца года. Спасибо, мы здесь активно взаимодействуем с областью», — отметил президент компании «Кортрос» (правопреемник компании «Ренова-СтройГруп») Вениамин Голубицкий.Также сегодня состоялось торжественное открытие стенда Японии с участием министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко и министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.Следует отметить, что в первый день работы «Иннопрома-2017» участники выставки подписали ряд важных договоров. Так, Группа ЧТПЗ и «Сименс» заключили соглашение о стратегическом партнерстве сроком на пять лет. Документ предполагает совместную реализацию проектов промышленной автоматизации, внедрение комплексных энергоэффективных решений на производствах Группы ЧТПЗ.Кроме того, на стенде ЕВРАЗа было подписано трехстороннее соглашение между ЕВРАЗ НТМК, японской компанией NIPPON STEEL и ЗАО «Машпром». Документ определяет намерения о сотрудничестве по развитию коксохимического производства на Нижнетагильском комбинате.Всего за 4 дня работы выставки пройдет более 150 бизнес-мероприятий. Деловую программу «Иннопрома-2017» поддержали 45 партнеров — ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, международных и российских компаний, фондов и институтов развития.