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За полгода специалисты по защите прав потребителей в Екатеринбурге направили претензий на 16,5 млн рублей
10 июль 2017 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. За I полугодие 2017 года специалисты по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подготовили 460 претензий на сумму более 16,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Из них 89 претензий — по вопросам оказания финансовых услуг, 59 — по продаже технически сложных товаров бытового назначения, 35 — по реализации мобильных телефонов. Отмечается, что почти половина претензий (48%) на сумму более 5,5 млн руб. удовлетворена в добровольном судебном порядке.
Более того, специалисты консультационных пунктов подготовили 192 исковых заявления на сумму около 10 млн руб. с целью восстановления нарушенных имущественных прав потребителей. 86% исков удовлетворены в пользу потребителей.
Всего с начала года Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области провел 8,7 тыс. консультаций граждан. Почти половина обращений (48%) зарегистрирована по вопросам продажи непродовольственных товаров, причем больше всего интересуются реализацией технически сложных товаров (25%) и мобильных телефонов (24%). Вопросы оказания финансовых и коммунальных услуг также волнуют население — их доля составила 15% и 12% обращений соответственно.
Из них 89 претензий — по вопросам оказания финансовых услуг, 59 — по продаже технически сложных товаров бытового назначения, 35 — по реализации мобильных телефонов. Отмечается, что почти половина претензий (48%) на сумму более 5,5 млн руб. удовлетворена в добровольном судебном порядке.
Более того, специалисты консультационных пунктов подготовили 192 исковых заявления на сумму около 10 млн руб. с целью восстановления нарушенных имущественных прав потребителей. 86% исков удовлетворены в пользу потребителей.
Всего с начала года Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области провел 8,7 тыс. консультаций граждан. Почти половина обращений (48%) зарегистрирована по вопросам продажи непродовольственных товаров, причем больше всего интересуются реализацией технически сложных товаров (25%) и мобильных телефонов (24%). Вопросы оказания финансовых и коммунальных услуг также волнуют население — их доля составила 15% и 12% обращений соответственно.
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