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На «Иннопроме» ЕВРАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с NIPPON STEEL и «Машпромом»

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге было подписано трехстороннее соглашение между ЕВРАЗ НТМК, японской компанией NIPPON STEEL и ЗАО «Машпром». Об этом сообщает пресс-служба горно-металлургического холдинга.



Документ определяет намерения о сотрудничестве по развитию коксохимического производства на нижнетагильском комбинате.



Соглашение подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, управляющий директор ЗАО «Машпром» Александр Котельников, руководитель европейского представительства NIPPON STEEL в Дюссельдорфе Масуда Суичи. Документ предполагает, что японские инженеры проведут обследование установки сухого тушения кокса и оборудования углеподготовительного цеха ЕВРАЗ НТМК и дадут рекомендации по применению передовых японских технологий для дальнейшего технического перевооружения производства.



«Также на стенде компании прошла презентация результатов сотрудничества ЕВРАЗ НТМК и совместной российско-японской компании «Мишима Машпром» в области применения современных плит кристаллизаторов на машинах непрерывного литья заготовок конвертерного цеха. В 2010 году «Машпром» совместно с Уральским федеральным университетом разработал технологию изготовления стенок кристаллизаторов с применением газотермического покрытия. Новые узлы впервые в России были установлены на МНЛЗ № 4 ЕВРАЗ НТМК. В результате конвертерный цех достиг рекордных показателей по стойкости кристаллизаторов. Инновационные детали с газотермическим покрытием выдержали почти 4 тыс. плавок без замены, что превысило стандарт в 6 раз», — говорится в сообщении.



Высокая стойкость кристаллизаторов позволила получить значительный экономический эффект за счет сокращения количества ремонтов и времени на обслуживание оборудования. Повысилась годовая производительность, снизилась себестоимость плавки стали. Сегодня МНЛЗ №4 ЕВРАЗ НТМК полностью переведена на плиты кристаллизаторов с уникальным газотермическим покрытием, что позволило отказаться от закупок импортного оборудования.



ЕВРАЗ выступает стратегическим партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2017». Экспозиция компании включает продукцию транспортного и строительного назначения и будет представлена в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля.

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