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Официальный курс долл. США снизился на 7 коп., евро — на 17 коп.

10 июль 2017 (17:11)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 июля. Курс долл. США снизился на 7,78 коп., до 60,3 руб. Курс евро — на 17,33 коп., до 68,77 руб.

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