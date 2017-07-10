Дайджест
На Сахалине не могут потушить лесные пожары
10 июль 2017 (17:02)
В результате сухих гроз на севере Сахалина возникли два крупных лесных пожара, передает «Интерфакс» со ссылкой на областной Минлесхоз.
«Два лесных пожара, возникшие в результате прохождения сухих гроз, были выявлены в Охинском районе в субботу (8 июля) утром. В тот же день один из них на площади 5 га локализовали, а вечером — ликвидировали. Второй пожар пытаемся локализовать. Сегодня (10 июля) он полыхает на площади более 2 тыс. га», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что работы пожарных осложнены сухой и ветреной погодой, при этом пожар распространяется «по труднодоступной местности, покрытой густым лиственничником, где много горючих материалов».
«Два лесных пожара, возникшие в результате прохождения сухих гроз, были выявлены в Охинском районе в субботу (8 июля) утром. В тот же день один из них на площади 5 га локализовали, а вечером — ликвидировали. Второй пожар пытаемся локализовать. Сегодня (10 июля) он полыхает на площади более 2 тыс. га», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что работы пожарных осложнены сухой и ветреной погодой, при этом пожар распространяется «по труднодоступной местности, покрытой густым лиственничником, где много горючих материалов».
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