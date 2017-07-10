Дайджест

На Сахалине не могут потушить лесные пожары

В результате сухих гроз на севере Сахалина возникли два крупных лесных пожара, передает «Интерфакс» со ссылкой на областной Минлесхоз.



«Два лесных пожара, возникшие в результате прохождения сухих гроз, были выявлены в Охинском районе в субботу (8 июля) утром. В тот же день один из них на площади 5 га локализовали, а вечером — ликвидировали. Второй пожар пытаемся локализовать. Сегодня (10 июля) он полыхает на площади более 2 тыс. га», — отметили в ведомстве.



Отмечается, что работы пожарных осложнены сухой и ветреной погодой, при этом пожар распространяется «по труднодоступной местности, покрытой густым лиственничником, где много горючих материалов».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: