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В Китае из-за дождей погибли более 80 человек

На юго-востоке Китая в провинции Хунань по крайней мере 83 человека погибли или пропали без вести из-за ливневых дождей, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.



Отмечается, что 28 человек были погребены под завалами из-за оползней, 13 унесены сильными паводками, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли по другим причинам или пропали без вести.



В спасательных операциях задействованы более 52 тыс. военных, сотрудников полиции и служб спасения.

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