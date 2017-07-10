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В Китае из-за дождей погибли более 80 человек
10 июль 2017 (17:02)
На юго-востоке Китая в провинции Хунань по крайней мере 83 человека погибли или пропали без вести из-за ливневых дождей, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что 28 человек были погребены под завалами из-за оползней, 13 унесены сильными паводками, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли по другим причинам или пропали без вести.
В спасательных операциях задействованы более 52 тыс. военных, сотрудников полиции и служб спасения.
Отмечается, что 28 человек были погребены под завалами из-за оползней, 13 унесены сильными паводками, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли по другим причинам или пропали без вести.
В спасательных операциях задействованы более 52 тыс. военных, сотрудников полиции и служб спасения.
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