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Украина потребовала лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем потребовал лишить Россию права вето в Совете безопасности организации. Об этом он написал на своей странице в соцсети.



«Призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать в ООН вопрос в отношении государства, на которое он напал», — написал Парубий.



После встречи с Гутеррешем, которую транслировал телеканал «112 Украина», Парубий сказал, что «Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что РФ должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины».

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