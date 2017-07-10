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Украина потребовала лишить Россию права вето в Совбезе ООН
10 июль 2017 (17:02)
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем потребовал лишить Россию права вето в Совете безопасности организации. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«Призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать в ООН вопрос в отношении государства, на которое он напал», — написал Парубий.
После встречи с Гутеррешем, которую транслировал телеканал «112 Украина», Парубий сказал, что «Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что РФ должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины».
«Призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Агрессор не имеет права решать в ООН вопрос в отношении государства, на которое он напал», — написал Парубий.
После встречи с Гутеррешем, которую транслировал телеканал «112 Украина», Парубий сказал, что «Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что РФ должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины».
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