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Путин поздравил боксера Лебедева с победой

10 июль 2017 (17:01)

Президент России Владимир Путин встретился с суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Денисом Лебедевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча состоялась в Екатеринбурге, куда глава государства прибыл на выставку «Иннопром-2017». Путин поздравил Лебедева с успешной защитой титула в бою с австралийцем Марком Флэнаганом.

9 июля 37-летний Лебедев провел седьмую успешную защиту титула в поединке с Флэнаганом. Бой, проходивший в первом тяжелом весе, состоялся в Екатеринбурге и завершился победой россиянина единогласным решением судей (119-108, 120-107, 119-108). До боя 27-летний австралиец занимал шестое место в рейтинге WBA.

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