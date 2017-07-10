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Путин поздравил боксера Лебедева с победой

Президент России Владимир Путин встретился с суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Денисом Лебедевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Встреча состоялась в Екатеринбурге, куда глава государства прибыл на выставку «Иннопром-2017». Путин поздравил Лебедева с успешной защитой титула в бою с австралийцем Марком Флэнаганом.



9 июля 37-летний Лебедев провел седьмую успешную защиту титула в поединке с Флэнаганом. Бой, проходивший в первом тяжелом весе, состоялся в Екатеринбурге и завершился победой россиянина единогласным решением судей (119-108, 120-107, 119-108). До боя 27-летний австралиец занимал шестое место в рейтинге WBA.

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