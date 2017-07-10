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Руководство НТЗТИ обнаружило 9,5 млн рублей на погашение долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Выплата заработной платы сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) началась с утра 10 июля после вмешательства в ситуацию региональных властей и представителей надзорных органов. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.



Сотрудники уральского предприятия обратились с жалобой о невыплате зарплат к президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии». Накануне глава государства прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом и передал обращение губернатору области. Утром 10 июля в Нижний Тагил отправились члены областного правительства и представители прокуратуры для разрешения проблемной ситуации.



Установлено, что на настоящий момент конфликт на НТЗТИ разрешен, обеспечена выплата зарплат сотрудникам предприятия. По данным Генпрокуратуры, руководству предприятия удалось изыскать 9,5 млн руб. на погашение задолженности перед сотрудниками.



По предварительным данным, 195 работников завода своевременно не получали свой заработок. Ранее судебные приставы подтвердили требования на денежные выплаты 86 рабочим на сумму 7,5 млн руб. Первыми деньги получили сотрудники, имеющие расчетные банковские карты. Рабочие, у которых нет счетов в банках, получат зарплату в кратчайшие сроки.



Отметим, что с 25 января по 6 июля на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий проводилась процедура банкротства — наблюдения, после окончания которой было открыто конкурсное производство. Задолженность по зарплате превышала 13,3 млн руб. перед 195 работниками предприятия. В настоящее время предприятие признано банкротом.

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