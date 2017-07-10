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На «Иннопроме» Группа ЧТПЗ и «Сименс» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Группа ЧТПЗ и «Сименс» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» заключили соглашение о стратегическом партнерстве сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Документ подписали генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман и президент компании «Сименс» Дитрих Мёллер.



Соглашение предполагает совместную реализацию проектов промышленной автоматизации, внедрение комплексных энергоэффективных решений на производствах Группы ЧТПЗ. Одним из приоритетных направлений многопрофильного сотрудничества станет мониторинг промышленных выбросов и повышение экологической безопасности производства.



В рамках стратегического сотрудничества компании также намерены развивать партнерские отношения в сфере образования: проводить обучающие технические семинары, организовывать посещения производственных площадок компании «Сименс» в России и за рубежом для обмена опытом и обучения кадрового состава профильных подразделений Группы ЧТПЗ.



«Группа ЧТПЗ не один год успешно применяет продукцию компании «Сименс» в области промышленной автоматизации. В частности, ею оснащены передовые предприятия Белой металлургии: электросталеплавильный комплекс «Железный озон 32», Финишный центр, «Высота 239». Подписанное соглашение свидетельствует о намерении наших компаний развивать и укреплять сотрудничество в сферах деятельности, представляющих для нас взаимный интерес», — отметил генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман.

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