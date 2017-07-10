Половина свердловских риэлторов может уйти с рынка

В России отмечается резкое сокращение числа агентств недвижимости (АН). По данным компании Century21, в 2014 году в стране было ликвидировано 2,6 тыс. риэлторских компаний, в 2015 году — 1,9 тыс., в 2016 году — 4,1 тыс. По оценкам экспертов, негативная динамика в последнее время отмечается в большинстве российских городов. В Екатеринбурге общее число агентств недвижимости, подключенных к базе данных УПН, пока не сокращается. Однако эксперты прогнозируют, что в самое ближайшее время рынок ожидает масштабная «чистка». В настоящее время большинство екатеринбургских агентств осуществляет менее 3 сделок в месяц. В скором времени из-за дефицита оборотных средств они могут прекратить существование.В исследовании компании Century21 говорится, что основной причиной кризисных явлений на рынке риэлторских услуг является снижение покупательной способности граждан и сокращение числа сделок купли-продажи.«Ранее на российском рынке недвижимости фактически заправлял продавец — спрос и предложение были высокими, поэтому цены и доход строительных компаний росли. Конкуренция на протяжении многих лет была низкой. Но с началом кризиса 2014 года ситуация изменилась: покупательский спрос стал постепенно падать, а предложение продолжало активно расти. В связи с этим конкуренция ужесточилась. Не все агентства способны выжить на высококонкурентном рынке, поскольку многие из них не знакомы с его спецификой», — говорится в исследовании.Исполнительный директор Уральской палаты недвижимости (УПН) Рустем Галеев сообщил, что в последнее время в Екатеринбурге не отмечается сокращение числа агентств недвижимости. Вместо этого на рынке происходят структурные изменения.«За последние три года число компаний, которые являются членами УПН, практически не изменилось. С начала 2017 года из состава организации вышли около 230 риэлторских фирм. Примерно столько же компаний за аналогичный период времени в нее вступило. Поэтому говорить о стремительном сжатии рынка пока не приходится. Однако мы наблюдаем определенную текучесть. Какие-то компании полностью уходят с рынка, закрывают свои представительства или объединяются с другими игроками», — рассказал Рустем Галеев.Впрочем, некоторые эксперты считают, что существуют серьезные предпосылки для масштабного сокращения числа участников рынка.«В Екатеринбурге число агентств недвижимости, подключенных к базе данных УПН, за последний год практически не изменилось. Сейчас к системе подключены около 400 компаний. Год назад эта цифра была сопоставимой. Однако проблема заключается в другом. Я недавно самостоятельно провел исследование. Оказалось, что из 400 риэлторов только 150 осуществили 3 и более сделок за последние 30 дней. Остальные 250 компаний провели ни одной, одну или две сделки. Иными словами, активность таких агентств близка к нулю. Они просто числятся в базе УПН, платят какие-то деньги, но фактически не работают. Сейчас они оказались под угрозой закрытия», — сообщил директор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев.По его словам, в ближайшее время можно ожидать масштабную «чистку» екатеринбургского рынка риэлторских услуг. Среднее число сделок на одного участника рынка стремительно сокращается. Если в 2013 году Росреестр в среднем фиксировал на «вторичке» уральской столицы 3 тыс. сделок в месяц, то сейчас — около 2 тыс. Рассчитывать на улучшение ситуации на рынке в краткосрочной перспективе пока не приходится.«Доходы населения продолжают снижаться. Стоимость жилья вряд ли будет расти. Наиболее вероятно дальнейшее сползание цен вниз», — полагает Дмитриев.Как отмечают эксперты, если та или иная риэлторская компания осуществляет менее трех сделок в месяц, то у нее отсутствует экономическая целесообразность продолжать работать на рынке. Сейчас такие компании встали перед дилеммой — взять паузу и дождаться восстановления спроса на вторичное жилье в Екатеринбурге или ликвидировать свое юридическое лицо. Поскольку предпосылок для восстановления рынка недвижимости пока не видно, в скором времени можно спрогнозировать массовое закрытие риэлторских компаний.