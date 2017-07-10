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ГИБДД проведет масштабные проверки междугородних автобусов в Свердловской области

10 июль 2017 (15:42)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. В Свердловской области началось комплексное мероприятие «Автобус-маршрутка». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.

В ходе мероприятия пройдут сплошные проверки автобусов, задействованных на междугородных перевозках пассажиров. Транспортные средства проверяются в пунктах убытия и прибытия, а также на промежуточных остановках по пути следования.

Особое внимание сотрудники полиции обращают на соблюдение водителями автобусов режима труда и отдыха, а также на наличие, исправность и непрерывную работу технических средств контроля, которые регистрируют информацию о скорости, маршруте, режиме труда и отдыха водителя.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся негласные проверки за соблюдением ПДД водителями, а также по использованию ремней безопасности пассажирами междугородных автобусов», — говорится в сообщении.

В ходе мероприятий сотрудники Госавтоинспекции проверяют и места хранения и стоянки транспортных средств.

Напомним, за 6 месяцев 2017 года на территории Свердловской области по вине водителей автобусов зарегистрировано 35 ДТП, в которых 1 человек погиб и еще 57 получили травмы различной степени тяжести.

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