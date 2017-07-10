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ВЦИОМ: Большинство россиян ожидают снижения курса рубля

УрБК, Москва, 10.07.2017. Большая часть россиян (59%) ожидают ослабления курса национальной валюты в течение трех месяцев до 62 руб. за 1 долл. США. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Через год, по ожиданиям опрошенных (прогноз дали 47%), эта цифра будет еще выше (64 руб.). Прогнозы респонденты давали на фоне официального курса на уровне 59 руб. за 1 долл. США.



Интерес к ситуации на валютном рынке сегодня среди граждан существенно выше, чем был полгода-год назад: следят за изменением курса доллара США 58% (в июне 2016 года — 48%, в январе 2017 года — 47%). Заметно выше эта доля среди респондентов с высоким, по их оценкам, достатком (62%), а также 25-34-летних (63%).



Возможности для накопления сбережений растут. Так, если в июле 2015 года о том, что у них нет сбережений, говорил 41% россиян, то в июне 2017 года — 34%. При этом традиционно подавляющее большинство тех, у кого сбережения есть, хранят их в рублях — 63% по выборке. Долл. США (5%), евро (3%) и другие валюты (1%) выбирают в разы реже, и, как правило, их предпочитают молодые люди, высокообразованные, проживающие в Москве или Санкт-Петербурге.

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