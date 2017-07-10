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УБРиР запускает услугу по заполнению налоговой декларации

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) развивает нефинансовые сервисы для частных клиентов и с июля совместно с компанией ООО «НДФЛКА» запускает услугу по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



По закону при покупке квартиры (в том числе в ипотеку), земельного участка, оплаты лечения и образования, а также при использовании страховых программ и индивидуальных инвестиционных счетов можно вернуть уплаченный ранее налог НДФЛ на сумму до 650 тыс. руб. Для этого нужно лишь собрать подтверждающие документы и подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую службу по месту регистрации.



«Самостоятельное заполнение декларации требует времени и внимательного отношения, поскольку любая, даже незначительная, ошибка приведет к повторной подаче, а значит, и к отсрочке получения вычета, который можно потратить на любые цели. Мы готовы предоставлять сервис по заполнению декларации, а от клиента потребуется только оставить заявку на сайте банка и предоставить необходимые данные», — рассказал один из руководителей проекта в УБРиР Роман Цветков.



По его словам, сейчас банки активно развивают нефинансовые сервисы, и УБРиР не исключение.



«Мы приняли для себя стратегическое решение — работать, ориентируясь на потребности клиентов. И помогать им быстро и удобно решать организационные задачи по принципу «одного окна», — пояснил Роман Цветков.



Как пояснила руководитель перспективных проектов УБРиР Евгения Панасова, новый сервис логично встраивается в систему банковских услуг.



«Клиент берет у нас ипотеку или оформляет индивидуальный инвестиционный счет, и с нашей же помощью может заполнить документы для возврата части средств. Мы видим, что не все люди знают о таком праве. Надеемся, что услуга позволит нашим клиентам сэкономить время, силы и нервы, и вернуть часть налогов за последние 3 года», — добавила Евгения Панасова.



Сервис «Возврат налогов» предполагает 3 тарифа обслуживания в зависимости от целей клиентов — «Базовый», «Без забот» и «Всё включено». Стоимость варьируется от 599 руб. до 3 499 руб.

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