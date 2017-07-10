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В I полугодии с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило более 152 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. По итогам работы за январь-июнь 2017 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 152,9 млрд руб., что на 16% или на 20,9 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского УФНС России.



Поступления в федеральный бюджет составили 47,7 млрд руб. доходов, что больше поступлений сопоставимого периода 2016 года на 21,5% или на 8,4 млрд руб.



Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (78,5%). За январь-июнь 2017 года НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 37,4 млрд руб., что на 16% или на 5,2 млрд руб. больше относительно 6 месяцев 2016 года, и в основном обусловлено снижением возмещения налога налогоплательщикам на 12,4% или на 3 млрд руб. По НДС на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан, перечислено 3,9 млрд руб., что на 17,4% или на 0,6 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.



За I полугодие 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 6,1 млрд руб., что в 2 раза или на 3,1 млрд руб. больше, чем за 6 месяцев 2016 года, что обусловлено ростом поступлений по организациям, администрируемым на федеральном уровне, в 4,8 раза или на 2,2 млрд руб.



В областной бюджет мобилизовано 88 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, что на 14,6% или на 11,2 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года. Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (42,7%), налога на доходы физических лиц (32,3%).



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 17,2 млрд руб. с увеличением на 7,5%, или на 1,2 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 12,1 млрд руб. с ростом на 6,2% к январю-июню 2016 года.



Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за I полугодие 2017 года перечислено 81,9 млрд руб., что на 5,3% или на 4,1 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.

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