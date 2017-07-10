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ММК представил на «Иннопроме-2017» высокопрочные и износостойкие марки стали MAGSTRONG

УрБК, Челябинск, 10.07.2017. ММК принимает участие в 8-й международной промышленной выставке «Иннопром-2017», которая проходит в Екатеринбурге. Об этом сообщает управление информации, общественных связей и рекламы предприятия.



«Главная тема нынешнего «Иннопрома» — «Умное производство. Глобальный подход». ММК представит внедренные промышленные разработки и реализованные инновационные проекты. Особое место в экспозиции ПАО «ММК», занимающей ведущее место на большом стенде Челябинской области, уделено выпускаемым на ММК высокопрочным и износостойким свариваемым маркам стали MAGSTRONG. Эти стали по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Механические свойства данных сталей обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий из данного металлопроката, в сравнении с традиционно применяемыми материалами», — говорится в сообщении.



Отметим, что 8-я международная промышленная выставка «Иннопром-2017» проходит с 10 по 13 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Главной темой форума традиционно являются новейшие технологические разработки в промышленности и актуальные вопросы развития рынка инноваций в России. В 2016 году в рамках выставки «Иннопром» прошло порядка 150 мероприятий, открытых для посещения. В работе форума приняли участие 500 спикеров и экспертов на уровне СЕО. Свою продукцию представили 640 индустриальных компаний-экспонентов из 17 стран мира.

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