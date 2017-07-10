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В отношении руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий возбудили еще два уголовных дела

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Следственные органы СК России по Свердловской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной платы работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед 195 работниками на общую сумму свыше 13 млн руб.



«В рамках расследования уголовного дела уже признано потерпевшими более 170 человек из числа работников предприятия, назначена и проводится судебная бухгалтерская экспертиза, проведен комплекс иных необходимых следственных мероприятий (осмотры мест происшествия, обыски в административных помещениях предприятия, истребованы и анализируются различные документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия). В качестве подозреваемых по данному делу допрошено двое лиц — директор предприятия и один из его учредителей», — говорится в сообщении.



В настоящее время следователи регионального СК России продолжают устанавливать все обстоятельства уголовного дела и собирать доказательства.



Необходимо отметить, что в ходе предварительного расследования данного уголовного дела выявлены два дополнительных состава преступления в действиях руководства и учредителей указанного предприятия. В связи с чем следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов». По предварительным данным, сумма сокрытых средств составила около 4 млн руб.



Кроме того, следственные органы возбудили третье уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», в связи с хищением денежных средств предприятия на сумму около 4 млн руб.



«Все три указанных уголовных дела соединены в одно производство, расследование проводится группой следователей регионального Следственного комитета. По инициативе следственного управления сотрудниками службы судебных приставов на имущество предприятия наложен арест в рамках имеющихся исполнительных производств. Активно выполняется комплекс всех необходимых следственных действий, по итогам которых руководству и учредителям указанного предприятия будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка», — сообщили в СК.



Следует отметить, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Екатеринбург 9 июля попросил власти региона разобраться с невыплатой зарплат на НТЗТИ: сообщение о нарушении прав работников пришло президенту на «горячую линию». В связи с этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам завода.

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