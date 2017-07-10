Кризис

Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра»

Центральный банк России ввел временную администрацию в банке «Югра» и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«В связи с неустойчивым финансовым положением ПАО банк «Югра» (рег. № 880, г. Москва) и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России приказом от 10.07.2017 № ОД-1901 возложил с 10 июля 2017 года на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении.



На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены.



Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.



Одновременно Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации сроком на три месяца.



Стоит отметить, что в случае банкротства банка «Югра» это может стать крупнейшим страховым случаем в банковской истории. На 1 июня банк привлек 181,3 млрд руб. средств населения.



Напомним, с октября 2016 года в банке действовало ограничение на привлечение средств населения, которые являлись для банка основным источником пассивов. В конце апреля ЦБ ограничил банку возможность привлекать депозиты от акционеров с долей менее 0,01%.



В мае Центральный банк организовал проверку после технического сбоя в работе банка «Югра», затруднившего работу с клиентами. Сотрудники ЦБ были намерены проверить полноту и своевременность исполнения обязательств перед клиентами в период нештатной ситуации, депозитные операции и операции с прочими привлеченными средствами физлиц, а также информационные технологии банка.



На сегодняшний день в Екатеринбурге работает два отделения банка «Югра».

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