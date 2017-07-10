Новости дня

На «Иннопроме» правительство Свердловской области подпишет соглашение с крупным инвестором из Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. В Свердловскую область приходит крупный инвестор: соответствующее соглашение будет подписано 11 июля на площадке «Иннопрома» между холдингом «Современные технологии обработки древесины» («СТОД», Санкт-Петербург) и правительством Свердловской области. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора региона.



Весной 2017 года прошла встреча представителей деревообрабатывающего холдинга с Евгением Куйвашевым. 21 апреля правительство Свердловской области и ООО «СТОД» подписали меморандум о принципах сотрудничества по реализации инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производства в Свердловской области».



В рамках проекта планируется создать два завода. В первую очередь будет построено предприятие по производству OSB-плит мощностью 300 тыс. куб. м. в год. Объем инвестиций составит 10 млрд руб. Непосредственно на производстве будет создано 400 новых рабочих мест. Кроме того, прогнозируется создание порядка 800 рабочих мест в смежных снабжающих организациях (лесозаготовка, вывозка леса и другие).



Завод использует для изготовления продукции технологическое сырье, а именно балансы (верхняя часть дерева, тонкомерная древесина) хвойных пород и березы, а также осину. Одна из главных задач ЛПК Свердловской области — расширение производств с использованием древесины низких сортов и стопроцентная переработка лесных ресурсов. Таким образом, строительство в регионе завода «СТОД» поможет решить проблему по переработке низкосортной древесины и даст импульс развитию всей отрасли в целом.



Отметим, что в след за пуском первого предприятия, в планах строительство второй очереди — завод по производству LVL балок мощностью 80 тыс. куб. м. год. Сумма инвестиций в нее составит 5 млрд руб., планируется создание 200 рабочих мест непосредственно на производстве и порядка 200 рабочих мест в смежных снабжающих организациях. Оба предприятия будут локализованы в первой очереди ОЭЗ «Титановая долина».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: