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Мосул полностью освобожден от ИГ

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от террористов «Исламского Государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Аль-Абади прибыл в город и поблагодарил «героических бойцов и иракский народ за великую победу».



29 июня местное телевидение со ссылкой на военное командование страны заявило, что боевики ИГ выбиты из Мосула.

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