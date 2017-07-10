Дайджест

Мосул полностью освобожден от ИГ

10 июль 2017 (12:23)

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от террористов «Исламского Государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает портал «Лента.ру».

Аль-Абади прибыл в город и поблагодарил «героических бойцов и иракский народ за великую победу».

29 июня местное телевидение со ссылкой на военное командование страны заявило, что боевики ИГ выбиты из Мосула.

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