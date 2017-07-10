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Под Петербургом в ДТП погибли 5 человек

Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Волховском районе Ленинградской области. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



«Водитель Folkswagen совершил столкновение с грузовой фурой, в результате ДТП в легковом автомобиле погибло трое неустановленных мужчин и двое девушек 17 и 18 лет», — рассказали агентству в полиции.



Инцидент произошел около 02:15 мск на сотом километре Мурманского шоссе, отмечается в сообщении.

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